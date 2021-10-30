 

Медики назвали тревожный симптом дефицита витамина D

30.10.2021, 19:30, Разное
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Зарубежные медики назвали тревожный симптом дефицита витамина D. В таком состоянии у человека могут появиться проблемы с мышцами и костями.
Речь идет о чувстве постоянной усталости, которая сопровождается хронической болью и слабостью в мышцах. Ученые провели исследование с участием 174 человек с такой проблемой. Оказалось, что дополнительный прием в течение пяти недель витамина D улучшил их состояние.

При недостатке указанного витамина человек начинает чаще болеть, страдает от болей в костях и спине. В таком случае лучше отправиться в больницу и пройти обследование, чтобы выяснить причину постоянной усталости и дискомфорта.

Продуктами, которые богаты витамином D, являются: жирная рыба и молочные продукты. Что касается приема пищевых добавок, то это должно происходить только после консультации с врачом.

Источник: www.medikforum.ru



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