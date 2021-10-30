 

Юлианна Караулова рассказала о своем отношении к старению: “Придут и распнут”

30.10.2021, 19:30, Разное
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Популярная певица Юлианна Караулова недавно стала гостьей YouTube-шоу “Начала”, в рамах которого поделилась подробностями своей профессиональной и личной жизни. В частности, знаменитость упомянула о своем отношении к старению.
Отвечая на один из вопросов, исполнительница заявила, что стареть в РФ является процессом очень непростым. Так, по её наблюдениям, многие достаточно молодые женщины до беременности неоднократно получают упреки в свой адрес о том, что “тянут” с рождением ребенка несмотря на возраст. Примечательно, что чаще всего подобные намеки можно было обнаружить от посторонних, порой случайных людей в комментариях к постам в соцсетях, однако случается, что призывы к форсированию вышеупомянутого стремления высказываются даже в лицо – например, от некоторых родственников. Впрочем, звезда упомянула, что лично её к деторождению все же никто не подгонял, за что она поблагодарила всех своих знакомых. В целом же, по её мнению, подобные нападки происходят из-за конфликта поколений, поскольку представительницы более старшей возрастной группы в свое время рожали в более молодом возрасте, чем нынешние дамы.

К слову, Караулова подвергла некоторой критике нравы современного населения РФ в вопросе отношения к старению. “Боюсь стареть, мы живем в России, у нас есть эйджизм. Мне часто пишут, что я старая, хотя я так не думаю. В нашей стране ты обязана быть молодой, с гладким лицом, с идеальной кожей. Если это не так, тебя придут и распнут тысячи людей”, – пояснила она. Резюмируя, певица пожелала своим соотечественницам любви и бережного отношения к самим себе, а также отдавать предпочтение в первую очередь своим вкусам и желаниям.

Источник: www.starhit.ru



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