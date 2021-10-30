Врач-гастроэнтеролог назвал самые опасные диеты

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал самые опасные диеты. Дело в том, что сбалансированное и полезное питание может составить исключительно специалист.

Строгие диеты способны навредить организму, хотя и удастся избавиться от лишних килограммов. В первые дни человек начинает испытывать прилив сил и энергии, но в последующие его ждут негативные последствия. Речь идет о накоплении в крови кетоновых тел, нарушении рH и появлении в моче ацетона. Негативное влияние на состояние организма оказывает и интервальное голодание. Последствием такого режима питания станет воспаление желудка.

Вялов назвал опасными и низкокалорийные, и безуглеводные диеты, когда человек налегает на кефир, яблоки, сельдерей и различные смузи. Они могут принести пользу, только если придерживаться такого режима питания в течение нескольких дней, при увеличении длительности могут появиться проблемы со здоровьем. Врач рекомендует обращаться к специалисту, если человек намерен избавиться от лишнего веса. Именно он сможет скорректировать рацион, учитывая особенности его организма.

Источник: www.5-tv.ru