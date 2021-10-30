ABC News – повод для беспокойства — врачи рекомендовали королеве Елизавете ещё две недели отдыха

Обеспокоенность по поводу состояния здоровья британской королевы растёт, передаёт ABC News. Поводом для этого стала рекомендация врачей, которые посоветовали Елизавете II соблюдать покой как минимум ещё две недели, говорится в материале.

Этим вечером возникли новые опасения по поводу королевы Елизаветы. В Букингемском дворце заявили, что врачи посоветовали 95-летней королеве соблюдать покой ещё две недели. С последней информацией по этой теме наш старший международный корреспондент Йен Пэннелл.

Растёт обеспокоенность по поводу здоровья королевы Елизаветы. По совету врачей, британский монарх продлевает свой отдых как минимум ещё на две недели. Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором говорится, что врачи посоветовали её величеству в этот период времени не усердствовать с выполнением своих должностных обязанностей и полностью воздержаться от официальных визитов.

Сутки назад королева из Винздорского замка виртуально появилась в Букингемском дворце для того, чтобы наградить медалью поэта.

КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА: Я очень рада возможности увидеть вас этим утром, хотя бы и посредством технологий.

На прошлой неделе 95-летняя королева провела ночь в больнице. И ей пришлось отменить свою поездку в Шотландию на конференцию ООН по климату, которая состоится на следующей неделе. Она должна была присоединиться к президенту Байдену и другим мировым лидерам в начале саммита, однако сейчас она появится там лишь посредством видеосвязи.

ЙЕН ПЭННЕЛЛ, старший международный корреспондент ABC News: Дэвид, нам всё ещё не известно, почему врачи поручили королеве соблюдать покой. Букингемский дворец хранит молчание и не пишет подробности её поездки в больницу. Источник в окружении королевы сообщил ABC News лишь то, что это не было связано с коронавирусом. В следующий раз королева, как ожидается, появится на публике на День памяти павших, до которого осталось всего две недели. Наблюдать за этим будут все. Дэвид.

Да, Йен. Спасибо.

Дата выхода в эфир 30 октября 2021 года.