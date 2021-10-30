 

N-TV – отказ от выплаты штрафа грозит Польше потерей субсидий от ЕС

30.10.2021, 19:28, Новости дня
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В случае, если Польша проигнорирует решение Европейского суда и не будет выплачивать штраф в размере €1 миллионов в день, то сумма штрафа будет изъята из положенных стране субсидий из бюджета ЕС, пишет N-TV, ссылаясь на слова одного из представителей Еврокомиссии. Издание напоминает, что Польша обязана выплачивать штраф до тех пор, пока не приведёт своё законодательство в соответствие с требованиями ЕС.


Reuters

После того как Польша выразила своё несогласие со штрафом, выписанным Европейским судом, в Еврокомиссии заявили, что Варшава всё равно должна выплатить установленную сумму, пишет N-TV. По словам одного из официальных представителей Еврокомиссии, в случае если Польша так и не согласится выплачивать штраф, его сумма просто будет изъята из положенных стране субсидий.

Издание напоминает, что в минувшую среду Европейский суд оштрафовал Польшу на сумму €1 миллионов в день за спорную судебную реформу. В частности, Брюссель выступает против работы Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению Европейского суда, принцип действия палаты не совпадает с правилами ЕС о независимости и беспристрастности судов.

По словам вице-президента Европейского суда, Польша должна предотвратить «тяжёлый и непоправимый ущерб» правопорядку ЕС и его основным ценностям. N-TV напоминает, что Варшава должна будет выплачивать штраф до тех пор, пока не приведёт своё законодательство в соответствие с требованиями Европейского суда. 



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