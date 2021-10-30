 

В России судебные приставы начали принудительно взыскивать с Facebook 17 млн рублей штрафов

30.10.2021, 19:22, Новости дня
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Сейчас открыты четыре дела о выплате 17 млн рублей ($240 тыс.), всего предстоит взыскать 43 млн рублей ($606 тыс.). По данным банка Федеральной службы судебных приставов, 27 октября были возбуждены исполнительные производства о взыскании штрафов по решению Таганского суда Москвы на суммы 3 млн ($42,2 тыс.), 4 млн ($56,4 тыс.) и по 5 млн рублей (по $70,5 тыс.).

Суд уже направил приставам материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания с компании $240 тыс. штрафа.

Facebook ранее отказался добровольно выплатить штраф на $240 тыс., сообщал 21 октября Telegram-канал “Московские суды общей юрисдикции”. Тогда Мировой суд Таганского района Москвы направил приставам материалы для принудительного взыскания денег.

Контекст:

Всего с начала этого года соцсеть оштрафовали в России на сумму свыше 80 млн рублей [$1,13 млн], писала газета “Коммерсантъ”. Роскомнадзор 5 октября составил в отношении компании протокол за повторное неудаление запрещенной информации.

Таганский районный суд Москвы 25 мая этого года оштрафовал Facebook на 26 млн рублей ($353 тыс.) за неудаление запрещенных в России материалов. 25 октября мировой суд Таганского района Москвы не предоставил Facebook дополнительное время для добровольной выплаты штрафов.

Роскомнадзор 5 мая этого года передал в суд административные протоколы в отношении социальных сетей Facebook, Twitter и поисковика Google, которые отказались по требованию регулятора удалить контент.

В качестве меры борьбы с запрещенным контентом Роскомнадзор может замедлять работу сайтов. Так, 10 марта ведомство начало замедлять работу Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Роскомнадзор применил закон, вступивший в силу 1 февраля, согласно которому владелец социальной сети обязан самостоятельно заблокировать нежелательный контент в течение 24 часов. В случае невозможности это сделать владелец соцсети должен уведомить Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

Предупреждение о возможности ограничения трафика из-за недостаточного удаления запрещенного контента получила и компания Google.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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