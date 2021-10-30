 

“Огонь орехи”, “Секс-богиня”. Maruv с шоу-балетом блеснула ягодицами на камеру

30.10.2021, 19:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В видео певица вместе с командой предстала в эротичных черных нарядах.

“Новые наряды для меня и моей команды”, – подписала исполнительница ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.08 / Водитель в Екатеринбурге сбил детей на переходе

08.07 / Трамп пригрозил лишить финансирования школы, если они не откроются осенью

21.04 / В Украине с начала года зафиксирован 21 случай физической агрессии против журналистов – НСЖУ

18.09 / Зеленский поручил создать комиссию для проверки работ по преодолению последствий наводнения

30.09 / Во время учений на полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Нацгвардии Украины

26.11 / “Невозможно быть полностью довольным или недовольным каким-то человеком”. В Офисе президента прокомментировали слухи об отставке Шмыгаля

07.07 / МВД готовится менять внешний вид водительского удостоверения

07.03 / В МИД Германии назвали неуместными угрозы Захаровой в адрес немецких СМИ

28.06 / Советник Джонсона по нацбезопасности ушел в отставку

26.03 / NBC – Цукерберг собирается призвать к реформе в ИТ-сфере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика