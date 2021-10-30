 

В Украине на железнодорожных вокзалах от коронавируса привилось более 20 тыс. человек – “Укрзалізниця”

30.10.2021, 19:22, Новости дня
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“В пунктах вакцинации, которые развернула АО “Укрзалізниця” на вокзалах украинских городов, вакцинировалось уже более 20 тыс. желающих. Как и обещали, продолжаем разворачивать пункты вакцинации: сегодня такой заработал на вокзале станции Полтава-Южная”, – заявили в компании.

Центры бесплатной вакцинации от коронавируса появились уже на 27 вокзалах, отметил перевозчик.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 30 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 67,4 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 30 октября хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн украинцев, две – 7,4 млн.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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