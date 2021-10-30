 

“Спецпропусков не будет”. Кличко рассказал, как в условиях эпидемии COVID-19 люди будут передвигаться по Киеву

30.10.2021, 19:22, Новости дня
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“Закрывать транспорт мы не будем. Но передвижение по городу – исключительно при наличии вакцинации. Это ключевое условие. Каждого человека мы не сможем проверить, но будем делать рейды. И те люди, которые пренебрегают ключевыми правилами, будут оштрафованы”, – сказал он.

По словам мэра, городские власти “должны заставлять людей соблюдать все правила”.

“Спецпропусков не будет. Я надеюсь, что мы до этого не дойдем. Но рейды, проверяющие относительно соблюдения определенных правил, будут однозначно”, – подчеркнул Кличко.

В августе первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Алексей Кулеба говорил, что в случае возможного локдауна в Киеве воспользоваться общественным транспортом смогут киевляне со спецпропусками, а транспортные карты без разрешений во время жесткого карантина действовать не будут.

9 октября стало известно, что представители КГГА заказали на случай локдауна более 600 тыс. спецпропусков для общественного транспорта.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 30 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось 67,4 тыс. пациентов с COVID-19.

Киев находится в “оранжевой” зоне эпидопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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