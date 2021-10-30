Полякова рассекретила свой вес и призналась, что колет ботокс

“Я делаю ботокс с 23 лет. У меня есть “морщина гордеца”. Сейчас я делаю ботокс раз в восемь месяцев. У меня в лице нет вообще ничего. Я не делаю нити, я не делаю мезотерапию”, – отметила певица.

Полякова также уверяет, что ничего не делала с губами, они у нее такие от природы.

“Если вы посмотрите мои фотографии из детства и сегодня, мои губы не менялись никогда, мои скулы не менялись никогда. Но я столько делаю процедур на лице. Я начала посещать косметолога два года назад, до этого я вообще не была у косметолога никогда. Я не делала маски, я считала, что это было дорого… Но когда я перешагнула определенный рубеж, я поняла, [что это стоит делать]. Я не хожу в кадр без процедуры”, – признается она.

Звезда не стала скрывать и свой вес. Она признается, что весит 67 кг.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В сентябре супруги отметили 16-летие со дня регистрации брака. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

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