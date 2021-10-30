Как умываться, чтобы выглядеть ухоженной, не тратясь на салон: секреты красоты от арабских красавиц

Арабские женщины имеют возможность приобретать качественную косметику европейских, азиатских, американских и любых других производителей. Однако они предпочитают пользоваться тем, что подарила нам природа. Эти средства настолько доступны, что их не составит труда найти и в наших широтах.

Розовая вода

Вообще-то это продукт, который получается при производстве эфирного масла. Но чтобы не идти в магазин и не тратить лишние деньги, арабские женщины делают простой отвар из лепестков розы. Его они используют и в кулинарии, и при уходе за кожей.

Вы будете удивлены, но розовую воду можно использовать вместо мицеллярной, умываться ею каждый день. Это прекрасная альтернатива любому магазинному тонику или сыворотке. Такой отвар снимает воспаление, нормализует уровень рН. Если есть покраснения на коже, раздражение, то именно розовая вода поможет избавиться от подобных дефектов.

Данный секретный «эликсир» продлевает молодость. А все потому, что розовая вода обладает антиоксидантными свойствами. Кожа благодаря ей становится более упругой, что препятствует преждевременному появлению морщин на лице.

Растительное масло

На Востоке женщины привыкли использовать гидрофильные масла для того, чтобы снимать макияж. Представьте себе: растительное масло способно растворить даже самую стойкую косметику. Кроме того, оно еще и очищает кожу, позволяет избавиться от сальных пробок, которые образуются в порах. Из него можно делать маску для волос, чтобы локоны росли быстрее.

Арабские женщины используют разные виды растительных масел: касторовое, аргановое, оливковое. Особо не имеет значения, какой вид брать, поскольку все они обладают одинаковыми свойствами.

Но нужно предупредить о том, что у некоторых может наблюдаться аллергическая реакция на использование данной, хоть и натуральной продукции. Поэтому рекомендуется предварительно провести тест, чтобы проверить, нет ли аллергии. Достаточно нанести небольшое количество масла на участок, где кожа нежная, а не огрубевшая. Например, на шею. Если нет покраснения, тогда все в порядке — растительными маслами можно пользоваться в качестве средств для демакияжа.

Молоко с медом

Мед обладает антиоксидантными свойствами. Он также может снимать воспаления. Но есть один существенный минус: у многих на него может наблюдаться аллергическая реакция из-за наличия пыльцы. Да и в принципе наносить густой мед на кожу не слишком удобно.

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Поэтому арабские женщины придумали следующий лайфхак: смешать мед с натертым свежим огурцом либо с верблюжьим молоком. В наших широтах тяжело достать последний ингредиент, но его вполне можно заменить коровьим или козьим молоком. Тогда консистенция получится такая, как у увлажняющего крема. И все же перед нанесением на кожу проведите тест на аллергическую реакцию.

Лимон

В наших широтах представительницы прекрасного пола предпочитают хвастаться загорелыми телами. На Востоке есть свои каноны красоты. Там наиболее привлекательными считаются белолицые девушки.

В качестве «отбеливателя» для кожи используется лимон. Арабские женщины отрезают дольку и протирают ею лицо. Лимон действительно хорош в плане того, что стимулирует выработку коллагена. А это означает, что кожа становится подтянутой, упругой. Плюс благодаря лимону обновляется эпидермис, нормализуется работа сальных желез.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, есть все же некоторые предостережения. У аллергиков цитрус может вызвать высыпания на коже. В лимоне содержится очень много кислоты, поэтому при избыточном использовании не исключен микроожог. И последнее: даже если у вас нет аллергической реакции, то знайте, что регулярное использование такой домашней косметики может обезвожить кожу. Поэтому иногда протирать лицо долькой лимона можно, но не регулярно и не на постоянной основе.