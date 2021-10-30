«Евротройка» и США заявили о планах по недопущению Ирана к ядерному оружию

Государства «евротройки» (Франция, Британия, Германия) и США намерены принять меры для того, чтобы Иран никогда не смог приобрести или произвести ядерное оружие, говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Риме.

«Мы, президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германии, премьер-министр Соединенного Королевства и президент Соединенных Штатов, собрались сегодня в Риме, чтобы обсудить риски, создаваемые для международной безопасности активизацией ядерной программы Ирана. Мы выразили нашу решимость гарантировать, что Иран никогда не сможет произвести или приобрести ядерное оружие», – цитирует коммюнике РИА «Новости».

Также участники переговоров обеспокоились нарастающими «провокационными ядерными мерами» Ирана, в том числе производством им высокообогащенного урана и обогащенного металлического урана.

«Нынешняя ситуация подчеркивает необходимость решения путем переговоров, которое позволило бы Ирану и Соединенным Штатам вернуться к соблюдению СВПД и заложило бы основу для продолжения дипломатического диалога, направленного на урегулирование других проблемных областей, как у нас, так и у Ирана», – добавили там.

Также в коммюнике отмечается, что страны «евротройки» и США привержены продолжению работы с Россией, Китаем и ЕС для решения этой проблемы, передает ТАСС.

«Мы привержены продолжению работы в тесном сотрудничестве с Российской Федерацией, Китаем и Европейским Союзом, чтобы найти решение этой важной проблемы», – отмечается в коммюнике.