Число жертв взрыва в йеменском аэропорту выросло до 10

В результате взрыва автомобиля в аэропорте йеменского города Аден погибли несколько человек, сообщают СМИ.

На данный момент число жертв взрыва – 10 человек, информирует телеканал Al Arabiya.

A car explosion targeted the outer gate of Aden International Airport, leaving at least ten killed and many injured. The car exploded near a bus and lots of taxis carrying people. #SouthYemen #Yemen pic.twitter.com/6Ypl78mo6Q

— Summer Ahmed (@summerahmeda) October 30, 2021

Ранее сообщалось, что в аэропорту Адена взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие и пострадавшие.