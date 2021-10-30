Мнение: Последнее слово Юрия Алексеева

Последнее слова латвийского журналиста Юрия Алексеева, которого приговорили к году тюрьмы за его публикации на сайте "ИМХОКЛУБ".

МОЁ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО СЕГОДНЯ В СУДЕ

Справка: "последнее слово" предоставляется обвиняемому в самом конце судебного разбирательства. За ним следует зачтение приговора.

Итак:

Ваша честь, уважаемый суд!

За редким исключением любое преступление имеет свои мотивы и своих бенефициаров. И первая задача суда, как я её понимаю, — выяснить, кому это преступление выгодно. В своей речи я хочу рассмотреть вменяемые мне обвинения именно с этой точки зрения.

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Начну с комментариев в сети Интернет, где с моего ай-пи адреса были опубликованы призывы "убивать латышей".

Я уже 30 лет в журналистике, это моя профессия. Из этих 30 лет я 7 лет возглавлял газету "Бизнес и Балтия", как генеральный директор, 5 лет — как главный редактор. 5 лет я был главным редактором журнала "Коммерсант Балтик" и 5 лет — шеф-редактором журнала "Бизнес.ЛВ".

Я определял редакционную политику этих изданий, я опубликовал в газетах, журналах и Интернете тысячи своих статей. За 30 лет ни я сам, ни одно издание, которым я руководил, не опубликовало ничего, что можно было бы счесть разжиганием национальной розни. Я думаю, никто не усомнится, что я ЗНАЮ, что такое "разжигание национальной розни".

Более того: я САМ ещё 4 марта 2013 года опубликовал в Интернете на странице IMHOclub.LV статью, посвященную теме "разжигания национальной розни", цитирую:

"…лучше вести себя грамотно в тот самый момент, когда вы пишете свой комментарий в Интернете.

…знайте, что перед тем, как нажать на кнопку «отправить», нужно внимательно и неторопливо (и на трезвую голову) перечитать свой комментарий – исправить грамматические ошибки, а заодно – убрать оттуда слова, о которых вы можете потом пожалеть.

В интернете НИЧЕГО НЕ ПРОПАДАЕТ БЕССЛЕДНО."

https://imhoclub.lv/…/kak_vesti_sebja_na_doprose_v_pb

И вот в сентябре 2017 года, как утверждает обвинение, я вдруг взбесился — принялся строчить в Интернете под разными псевдонимами ежедневно десятки совершенно идиотских комментариев с явно криминальным содержанием. Причём, делал я это из своего дома, со своего ай-пи адреса. Прекрасно зная, что найти меня по ай-пи адресу — элементарно.

Возможно ли то, что я, опытный и умный журналист, действительно на один месяц в сентябре 2017 года сошел с ума? Возможно, такое тоже бывает. Иначе объяснить мотивы и цели этого преступления просто нельзя никак. Но в этом случае надо провести психиатрическую экспертизу, и если она покажет, что у меня — тяжелая шизофрения, меня надо не судить, а лечить. Я — глубоко больной человек…

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А вот теперь взглянем с другой стороны. В 2011 году я запустил в Интернете портал IMHOclub.LV . И уже в 2012 году мой портал вошел в годовой отчёт Полиции безопасности Латвии. Цитирую выдержку из этого отчёта:

«За последний год интернет-портал IMHOclub стал одним из значимых ресурсов, на котором рассматриваются актуальные вопросы, связанные с политикой отдельных национальностей. IMHOclub действует как платформа для публикации определенных противоречивых и тенденциозных взглядов и идей (вопросы автономии Латгалии, проблематика неграждан, неоднозначно оцениваемые вопросы истории)».

И с тех пор мой ИМХОКЛУБ и я лично каждый год упоминаемся в отчётах Полиции Безопасности. В одном из этих отчётов была даже опубликовала моя фотография.

Меня несколько раз вызывали на беседы в Полицию Безопасности по вопросам, связанным с работой ИМХОКЛУБа. И в процессе этих бесед следователь однозначно намекал мне, что "ИМХОКЛУБ надо закрывать".

То есть, к сентябрю 2017 года я прекрасно знал, что уже пять лет нахожусь под пристальным вниманием ПБ. Пять тысяч статей, опубликованных за эти годы на ИМХОКЛУБе, и сотни тысяч комментариев к ним ни разу не перешли грань Закона Латвийской Республики. Формального повода заставить меня закрыть ИМХОКЛУБ у Полиции Безопасности не было.

Но в 2017 году они нашли способ: обвинить меня в преступлении, которого я не совершал, изъять у меня на год всю компьютерную технику, все носители информации и все архивы. То есть они меня фактически ограбили, полностью лишив орудий труда. Далее они лишили меня, журналиста, на год права свободного передвижения. И, наконец, устроили мне на 4 года "весёлую жизнь" с допросами, обысками и судами. При этом мне неоднократно намекали, что "ИМХОКЛУБ надо закрывать". То есть, меня явно хотели запугать и заставить замолчать.

Как журналист с 30-летним опытом, я сам многократно проводил журналистские расследования, я умею искать "откуда ноги растут". И потому я усматриваю в таковых действиях Полиции Безопасности явный интерес и главное — очевидные мотивы.

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Второе обвинение — хранение патронов в моей квартире. Для начала факты: накануне моего задержания и последовавшего за ним обыска мне позвонили по телефону из Полиции Безопасности и пригласили на допрос. Замечу: не на "беседу", а именно на ДОПРОС. То есть, как участника уже возбуждённого уголовного дела. Я полюбопытствовал, в качестве КОГО меня приглашают, в качестве свидетеля или обвиняемого? Следователь ответил: "там посмотрим".

То есть, ваша честь, уважаемый суд, я, разумный и опытный человек, уже зная, что в моей квартире возможен обыск, тем не менее, продолжил держать в ней патроны? Да ещё и детскую порнографию? Я не избавился от них немедленно? Ну в этом случае я был действительно сумасшедшим.

Далее: следствие нашло в моём семейном архиве фотографию, где я со своими сыновьями в стрелковом тире стреляем из пистолетов. Следователь не поленился сходить в тот тир и сделать копию из журнала учёта оружия и патронов, выданных на моё имя. Эти документы подшиты к делу. По мнению следователя, именно там я "утаил" патроны, чтобы принести потом их в свою квартиру и спрятать.

Но дело в том, что в документах, подшитых к делу, значатся два пистолета и патроны к ним, которые никак не могут быть патронами для пистолета Макарова. У них разные стандарты! Патроны от пистолета Макарова не подходят к оружию, из которого стреляли мои сыновья, и за получение которого я расписался в журнале. Это видно и на фото, и в копии с учетного журнала стрелкового тира. И я не верю, что офицер Полиции Безопасности мог этого не знать. Офицеров, а тем более следователей полиции, этому учат ещё на первом курсе училища. Но тем не менее, следователь не постеснялся подшить эту явную "липу" к делу. Чем ввёл уважаемого прокурора в заблуждение.

(мой поклон в сторону прокурора)

Этот факт говорит только об одном: следователь Полиции Безопасности вёл дело тенденциозно. Цель его была — не расследовать беспристрастно преступление, а конкретно — обвинить в нём МЕНЯ и только меня, подшивая к делу любую бумажку, лишь бы она бросала на меня подозрение. Ну и естественно, этот факт говорит о самом качестве следствия.

Напомню, что ни на патронах, ни на мешочках, в которых они хранились, экспертиза не нашла ни моих отпечатков пальцев, ни даже генетического материала. Они были стерильны.

Логику следствия я тут вижу такую: если уж я обвиняюсь, в написании в Интернете комментариев с призывами "убивать латышей", то для убедительности надо бы подкинуть мне ещё и патрончики. Так суд скорее поверит в мою "патологическую кровожадность".

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Последнее: про обвинение меня в хранении детской порнографии. Я некоторое время гадал, зачем им ещё и ЭТО понадобилось? Это же не такая тяжелая статья, как "разжигание розни". За "разжигание" — до 5 лет реальной тюрьмы, а за "порнушку" — ну штраф…

Первая моя мысль — обмазать меня, известного журналиста, грязью. Это всегда полезно, если цель — унизить человека. От "детского порно" отмыться ой, как трудно…

Но есть и ещё один, более важный мотив: сделать так, чтобы судебный процесс проводился в закрытом режиме (дела о порно в Латвии рассматриваются в закрытом режиме, как оскорбляющие общественную мораль).

Так вот: это было сделано для того, чтобы устранить из зала прессу, которая непременно придёт послушать, как судят их коллегу Юрия Алексеева. А пресса на суде наверняка заметит, что дело против их коллеги состряпано криво, и что из него явно торчат "белые нитки".

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Ваша честь, уважаемый суд, в своём последнем слове я попытался внятно изложить, что набор и последовательность преступлений, в которых я обвиняюсь, не имеет обоснования с точки зрения разумной логики. Писать со своего ай-пи адреса десятки совершенно криминальных комментариев и потом терпеливо ждать обыска, храня при этом в квартире и боеприпасы, и детское порно… Это не имеет никакой мотивации. Ну разве что я — неадекватный человек и сам не понимаю, что творю.

А вот мотивация Полиции Безопасности как раз просматривается отчётливо. Им было нужно испугать и наказать журналиста, который им по определённым причинам не нравится. Который их не слушается, не закрывает свой ИМХОКЛУБ. Этой цели они добивались ещё с 2012 года. Но пока ещё не добились.

И не добьются. Спасибо, ваша честь, я закончил.

https://www.facebook.com/yury.alekseev.94 – цинк

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