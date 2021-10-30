Опубликованы данные «низкотемпературного» смартфона AGM Glory

Как отмечают эксперты, смартфон AGM Glory способен работать при экстремально низких температурах. Более того, разработчик и создавал устройство для того, чтобы его можно было использовать за полярным кругом зимой.

Так, если температура воздуха на улице минус тридцать, то батарея продержится не менее 10 часов. А при минус сорок – целый час. Отметим, что большинство современных смартфонов в таких условиях вообще работать не будут.

При этом корпус остается целым и невредимым, а внутренности не теряют контактов между собой, если аппарат упадет на твердую поверхность с высоты 1,8 метра. Обеспечена связь 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, а в накопителе может быть 128 или 256 Гб. В зависимости от комплектации, аппарат обойдется покупателю в 399-799 долларов США