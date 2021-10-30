Компания Canon представила камеру, которая сама выбирает момент съемки

Компания Canon представила необычно продвинутую переносную видеокамеру. В отличие от своих аналогов, данное устройство обладает неплохим искусственным интеллектом и эффективным алгоритмом машинного обучения.

Камера теперь умеет не только мгновенно настраивать фокус и открывать диафрагму так, чтобы освещение было в порядке. Она самостоятельно выбирает ракурс и момент «щелчка».

Как утверждают разработчики, встроенный ИИ настолько тщательно выбирает момент для съемки, что все изображенные на нем объекты будут сняты как надо. Это особенно важно, когда делаешь групповое фото, говорят специалисты. Также алгоритм следит за тем, чтобы все объекты попали в кадр. То есть, эта камера уже не требует даже опытного фотографа.