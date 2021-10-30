 

Китайские эксперты назвали три самых полезных фрукта осенью

30.10.2021, 18:36, Разное
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Китайские эксперты напомнили, что человеческому организму в осенний период необходимы витамины. Получить их в достаточном количестве поможет включение в рацион трех фруктов.
Речь идет о гранате, который более полезен, чем яблоки, бананы и груши. Он богат фруктозой, легкоусваиваемыми жирами, высококачественным белком, а также витаминами С и В. В составе свежих плодов имеются кальций, калий и фосфор, поэтому он особенно полезен для людей пожилого возраста. Эксперты отмечают, что плоды стоит выбирать спелые, после употребления кожуру можно высушивать и добавлять в чай.

Следующим фруктом оказался грейпфрут, способствующий активизации селезенки и возвращающий аппетит. После употребления цитрусовых человек сможет избавиться от отеков и усталости, облегчить боль, улучшить процесс пищеварения, справиться с сухим кашлем за счет эффекта выведения мокроты. Грейпфрут богат витамином С, поэтому будет полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Третьим фруктом стала груша, которая помогает выводить токсины, снимать жар, смягчать кашель, увлажнять легкие. Особенно полезными станут осенние сорта, а также спелые и сочные плоды. При этом эксперты напоминают, что следует в меру употреблять любые продукты, а при возникновении проблем лучше консультироваться с врачом.

Источник: inosmi.ru



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