 

Ващиковский – западные политики видят Москву через призму иллюзий и мифов

30.10.2021, 18:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Западноевропейским политикам давно пора осудить деятельность РФ более здраво, ведь они привыкли жить мифами и иллюзиями об этой стране, заявил евродепутат Витольд Ващиковский. Бывший министр иностранных дел Польши подчеркнул важность присутствия учебных миссий ЕС в странах Восточного партнёрства — тогда отбить у РФ желание проводить разрушительные военные действия будет куда проще.


Facebook

На заседании подкомитета по безопасности и обороне в Европарламенте (SEDE) состоялось общее слушание, посвящённое теме влияния оборонной доктрины РФ на страны Восточного партнёрства: Украину, Белоруссию, Грузию, Молдавию, Армению, Азербайджан. Встреча преследовала цель обмена мнениями и информацией в контексте отчёта евродепутата Витольда Ващиковского о миссии ЕС в этих странах, который на настоящий момент находится в стадии разработки, пишет Polskie Radio.  

Бывший министр иностранных дел Польши прокомментировал ряд выступлений и отметил, что в них утвердилась идея касательно организации учебных миссий на Украине, которые некоторое время назад постулировали депутаты Европарламента от Альянса европейских консерваторов и реформистов (АЕКР). «Занятным оказалось мнение о том, что РФ может передумать, если мы поднимем цену агрессии в отношении этой страны. Это полностью соответствует линии, которую мы уже долгие годы продвигаем в Европейском парламенте», — добавил он. 

Витольд Ващиковский подчеркнул важность присутствия учебных миссий также в таких странах, как Украина, Грузия или Молдавия. «Это может отбить у РФ желание отказаться от разрушительных военных действий», — добавил он. 

«Деятельность РФ должна быть осуждена общественным мнением и политиками, в том числе политиками из Западной Европы, которые живут мифами и иллюзиями об этой стране», — призвал бывший глава польского МИД. Он отметил, что русские строят газопровод «Северный поток — 2» и делают инвестиции в учебные центры и центры командования. «Я даже не буду напоминать об определённых кораблях, которые Франция должна была построить для России», — резюмировал он. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / Зеленский передал генсеку ООН список удерживаемых Россией украинцев и попросил помочь с их освобождением

03.12 / Россиян решили заманить в Курганскую область заброшенными домами

04.09 / Daily Mail – Лондон намерен найти злоумышленников, стоящих за утечкой планов на случай смерти королевы

29.06 / Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

06.01 / Третьякова: Всем нужно думать об обеспечении на старости и работать так долго, как позволяют силы

26.10 / Минфин запланировал потратить на поддержку экономики в 2020-2021 году 9% ВВП

15.03 / В Кривом Роге вандалы повредили памятник жертвам Голодомора

01.07 / Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

14.07 / США заявили о «международном консенсусе» против Huawei

23.12 / Кабмин упростил переезд в Украину белорусских IT-специалистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика