Украинка Костюк разгромно проиграла экс-первой ракетке мира в полуфинале турнира WTA в Румынии

30 октября украинка, занимающая 55-е место в мировом рейтинге, играла против бывшей первой ракетки мира, а ныне 18-й в рейтинге WTA Симоны Халеп из Румынии.

Серьезной борьбы не получилось, румынка обыграла Костюк в двух сетах – 6:0, 6:1. Дольше всего – более пяти минут – разыгрывалось решающее очко.

Халеп сеяна на “домашнем” турнире первой.

В одиночном разряде турнира стартовали, кроме Костюк, еще две украинки, они проиграли в четвертьфиналах: Леся Цуренко – Ребекке Петерсон из Швеции (2:6, 6:3, 3:6), а Ангелина Калинина – Анетт Контавейт (3:6, 1:6).

Контекст:

Transylvania Open проходит на хардовом покрытии в помещении с 25-го по 31 октября. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.

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