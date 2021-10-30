 

“Андр Танерфельд”, “Выразительный образ”. Андре Тан к Хэллоуину нарядился Лагерфельдом

30.10.2021, 18:28, Новости дня
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“Мне всегда нравился Хэллоуин. Ты можешь примерить желанную маску на одну ночь или, наконец-то, снять свою собственную. Это здорово помогает расслабиться. Обожаю образ человека, который изменил мое мировоззрение и вдохновил на многие победы. Карл Лагерфельд переосмыслил классические модели Chanel, добавил новый крой, необычные детали, дерзость и, самое главное – узнаваемый стиль Лагерфельда. А чего только стоит его знаменитый показ Fendi, который спровоцировал сексуальную революцию в 90-х?” – отмечает украинский дизайнер.

“Я даже забыла про праздник Хеллоуин увидев это. Яркий выразительный образ”, – прокомментировала irenesulimarobulets.

“Вау! Образ передан четко, ярко, хлестко!” – добавила makabulairina.

“Андрюха, ну ты Андр Танерфельд”, – написал ynwa0088.

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Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

Контекст:

Лагерфельд – немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель. Вплоть до своей смерти был бессменным главным модельером итальянского дома моды Fendi и французского Chanel, с которыми имел пожизненные контракты. В 1998 году открыл в Париже художественную галерею под названием Lagerfeld Gallery – Studio 7L. Лагерфельд приобрел широкую известность как создатель ароматов: он создал духи Chloé (1975), KL (1982), Jako (1997). Дизайнер умер 19 февраля 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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