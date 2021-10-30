 

“Запаковывали всем павильоном”. Ефросинина примерила соблазнительное латексное платье

30.10.2021, 18:28, Новости дня
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“Сегодня в шоу “Маскарад” на “1+1″ у меня не только платье, в которое меня запаковывали всем павильоном, но и два новых героя – взрыв мозга!” – подписала она снимок.

Новый выпуск “Маскарад” выйдет в эфире сегодня в 20.20.

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

“Связалась с Поляковой. Маша, не дружи с ней она тебя плохому научит!” – прокомментировала aleksei777777777777.

“Неприлично идеальная фигура”, – добавила mekantsedalova.

Контекст:

Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.

Сейчас Ефросинина является одной из участниц шоу “Маскарад”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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