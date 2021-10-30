Зацикленность на брендах, желание слиться с толпой и другие особенности в подборе одежды, которые выдают неуверенную в себе женщину

Стилисты не устают повторять, что наша манера одеваться может рассказать не только о наших предпочтениях в одежде, но и о характере. Именно по этой причине эксперты советуют тщательно подбирать наряд перед собеседованием, важной встречей, деловыми переговорами.

Ни одна женщина никогда не признается, что она не очень уверена в себе, хотя всем знакомо это ощущение. Кто-то скрывает его за улыбкой, кто-то прикрывается грубостью. Но все это бесполезно, поскольку одежда способна раскрывать истинное душевное состояние человека. С помощью одежды каждая женщина рискует на весь мир заявить о неуверенности в своих силах.

В этом материале мы раскроем несколько признаков, характерных для гардероба закомплексованной женщины. Если вам подходят 1-2 пункта, то в этом нет ничего страшного. если их количество возрастает до 5 и более, пора брать ситуацию под строгий контроль и начинать меняться.

Цвет

Жюль Стэндиш в своей книге «Основное руководство по тщательному одеванию» привел доказательства взаимосвязи настроения и цвета. Бледные оттенки, преобладающие в гардеробе женщины, говорят о ее застенчивости, нерешительности. Люди, отрицающие яркие краски, хотят спрятаться, не привлекать к себе внимания.

Девушки, которых не слишком беспокоит общественное мнение, одинаково комфортно чувствуют себя в одежде любого цвета. Женщина, которая в себе не очень уверена, использует в своем гардеробе только серые и темные цвета. Таким образом она пытается не привлекать к себе внимания, хочет слиться с толпой.

Спортивный стиль

Желание с помощью одежды скрыть все достоинства и недостатки фигуры влечет за собой пристрастие к спортивному стилю. Именно тогда в гардеробе женщины начинают преобладать бесформенные спортивные костюмы. Девушки, которые уверены в себе, выбирают для тренировок или в качестве повседневной одежды модели обтягивающего силуэта.

Однотипность

Однообразный гардероб может говорить о сверхуверенности человека (яркий пример тому Стив Джобс) или о совершенной неуверенности в себе. В этом случае женщины предпочитают для самых разных ситуаций одни и те же наряды.

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Профессор Карен Пайн установила, что любительницы синих джинсов, которые надеваются по любому поводу, склонны к депрессии, а любительницы платьев и разнообразного гардероба чувствуют себя более счастливыми.

Неуместная одежда

Считается, что отрицание дресс-кода свидетельствует о неуверенности в себе. Надевая, к примеру, сандалии и шорты на званый ужин, женщина стремится привлечь к себе внимание. Правда, порой дресс-код отвергают те, кто слишком уверен в себе. Этим людям просто нет дела до того, что о них подумают окружающие.

Постарайтесь формировать гардероб так, чтобы в нем было место для нарядов на разные случаи.

Бесформенная одежда

Нередко неуверенными в своей внешности бывают даже очень привлекательные девушки. Часто обладательницы красивой пышной фигуры считают себя чрезмерно полными. Это заставляет их скрывать свои формы под негабаритной мешковатой одеждой.

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Конечно, кому-то может нравиться одежда оверсайз. Но женщина, уверенная в себе, не будет постоянно одеваться в бесформенные наряды. Оверсайз она может надеть в определенных ситуациях, к примеру, на пикник или на встречу с друзьями. Но она не носит постоянно одежду, которая больше на 1-2 размера.

Чрезмерная сексуальность

Экстремальные декольте и мини тоже могут говорить о неуверенности женщины в себе. Но это происходит лишь в тех случаях, если подобные наряды она носит постоянно, а не надевает по случаю (к примеру, на вечеринку). Излишняя сексуальность в одежде компенсирует недостаток внимания.

Зацикленность на трендах

Люди, бездумно следующие всем последним тенденциям моды, скорее всего, боятся мнения окружающих. Им очень важно не отставать от большинства, поэтому они концентрируются на трендах, которые меняются очень быстро.

Отсутствие золотой середины

Женщина, одевающаяся слишком просто или злоупотребляющая макияжем и яркими аксессуарами, тоже демонстрирует свою неуверенность. Надевая все, что у них есть, она старается продемонстрировать окружающим отсутствие проблем с самооценкой, но добивается обратного эффекта.

Особенности одежды

Считается, что преобладание на одежде большого количества пуговиц тоже указывает на то, что женщина не очень уверена в себе. Такой женщине нужно, чтобы ее одежда была идеально аккуратной. Разумеется, в данном случае речь не идет о моделях, в которых дизайнерами предусмотрено большое количество пуговиц, например, для украшения. Речь идет о том, что неуверенная в себе женщина старается носить только одежду с большим количеством пуговиц (кофты, блузки, куртки), независимо от ее дизайна.

Еще один признак неуверенности – шахматный принт. Разумеется, дизайнеры используют черно-белую клетку в своих модных моделях. Если таких вещей у вас одна или две, это ни о чем не говорит. Если же вы подбираете всю одежду в клеточку, вам нужно задуматься о своей уверенности.