Стало известно место похорон диктора Кириллова

Журналиста, диктора и народного артиста СССР Игоря Кириллова планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил родственник умершего.

«Новодевичий монастырь», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Родственник добавил, что с датой похорон пока еще не определились.

Напомним, Кириллов умер на 90-ом году жизни. Его помощник заявлял, что диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний.

Народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова сообщила, что диктор умер от COVID-19.