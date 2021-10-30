Стало известно место похорон диктора Кириллова
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Журналиста, диктора и народного артиста СССР Игоря Кириллова планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил родственник умершего.
«Новодевичий монастырь», – сообщил собеседник РИА «Новости».
Родственник добавил, что с датой похорон пока еще не определились.
Напомним, Кириллов умер на 90-ом году жизни. Его помощник заявлял, что диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний.
Народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова сообщила, что диктор умер от COVID-19.
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