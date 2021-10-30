 

Стало известно место похорон диктора Кириллова

30.10.2021, 18:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЖурналиста, диктора и народного артиста СССР Игоря Кириллова планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил родственник умершего.

«Новодевичий монастырь», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Родственник добавил, что с датой похорон пока еще не определились.

Напомним, Кириллов умер на 90-ом году жизни. Его помощник заявлял, что диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний.

Народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова сообщила, что диктор умер от COVID-19.



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