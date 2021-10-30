 

В одной из последних стран без коронавируса зарегистрировали первый случай COVID-19

30.10.2021, 18:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ тихоокеанском островном государстве Тонга зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.

Вирус зафиксировали у ранее привитого от заболевания человека, который прибыл на самолете из Новой Зеландии, пишет Би-би-си.

Тонга была одной из последних стран, где не фиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции. В островном государстве проживают более 100 тыс. человек, лишь треть жителей страны вакцинированы.



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