Газпром подтвердил исполнение всех заявок из Европы на поставки газа

Заявки потребителей из Европы на поставки газа из РФ исполняются в полном объеме, заявили в управлении информационной политикой Газпрома.

«Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», – цитирует сообщение компании ТАСС.

В субботу прокачка газа в ЕС по трубопроводу Ямал – Европа прекратилась, начался реверс газа в обратном направлении.