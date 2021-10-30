 

Газпром подтвердил исполнение всех заявок из Европы на поставки газа

30.10.2021, 18:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗаявки потребителей из Европы на поставки газа из РФ исполняются в полном объеме, заявили в управлении информационной политикой Газпрома.

«Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», – цитирует сообщение компании ТАСС.

В субботу прокачка газа в ЕС по трубопроводу Ямал – Европа прекратилась, начался реверс газа в обратном направлении.



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