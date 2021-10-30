Газпром подтвердил исполнение всех заявок из Европы на поставки газа
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Заявки потребителей из Европы на поставки газа из РФ исполняются в полном объеме, заявили в управлении информационной политикой Газпрома.
«Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», – цитирует сообщение компании ТАСС.
В субботу прокачка газа в ЕС по трубопроводу Ямал – Европа прекратилась, начался реверс газа в обратном направлении.
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