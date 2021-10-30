Назван реальный размер пенсии Светланы Светличной

Стало известно о реальном размере пенсии актрисы Светлана Светличной. Ее сын Алексей Ивашов уверял, что мать получает 10 тысяч рублей. На самом деле, каждый месяц на счет звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» поступает 53 тысячи рублей.

Этой информацией поделилась доктор экономических наук Юлия Финогенова. Родственники Светланы Светличной начали говорить о ее бедственном положении. Она рассказала, что на самом деле это не так. О более высокой пенсии у актрисы заявила и ее коллега по цеху Людмила Поргина.

В Москве пенсия заслуженных артистов состоит из двух частей. Речь идет о госстандарте и доплатах по категориям. Если сложить две суммы, то получается более 50 тысяч рублей. Светличная никак не может получать десять тысяч рублей.

Недавно Светлана Светличная заставила общественность переживать за себя. Ее сын обратился в правоохранительные органы, сообщив о пропаже матери. Несколько дней актриса не выходила на связь. Оказывается, она обратилась за помощью к Андрею Малахову, жалуясь на невестку. В итоге в эфир вышла программа о Светличной. В рамках нее актриса рассказала, что сын со своей женой переселил ее в новую однокомнатную квартиру, в которой она себя чувствует некомфортно.

Источник: www.popcornnews.ru