 

Назван реальный размер пенсии Светланы Светличной

30.10.2021, 17:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стало известно о реальном размере пенсии актрисы Светлана Светличной. Ее сын Алексей Ивашов уверял, что мать получает 10 тысяч рублей. На самом деле, каждый месяц на счет звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» поступает 53 тысячи рублей.
Этой информацией поделилась доктор экономических наук Юлия Финогенова. Родственники Светланы Светличной начали говорить о ее бедственном положении. Она рассказала, что на самом деле это не так. О более высокой пенсии у актрисы заявила и ее коллега по цеху Людмила Поргина.

В Москве пенсия заслуженных артистов состоит из двух частей. Речь идет о госстандарте и доплатах по категориям. Если сложить две суммы, то получается более 50 тысяч рублей. Светличная никак не может получать десять тысяч рублей.

Недавно Светлана Светличная заставила общественность переживать за себя. Ее сын обратился в правоохранительные органы, сообщив о пропаже матери. Несколько дней актриса не выходила на связь. Оказывается, она обратилась за помощью к Андрею Малахову, жалуясь на невестку. В итоге в эфир вышла программа о Светличной. В рамках нее актриса рассказала, что сын со своей женой переселил ее в новую однокомнатную квартиру, в которой она себя чувствует некомфортно.

Источник: www.popcornnews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Эксперты рассказали об изменениях на Земле, если атмосфера резко исчезнет

11.12 / Скандалы: «Зенит»: системный кризис детища «Газпрома»

08.09 / Правительство по инициативе “Единой России” продлило мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса

05.11 / Кому был нужен Гроб Господень?

09.11 / Названы специи, которые помогут при простуде

17.05 / Пандемия вызвала всплеск болезней желудка, связанных со злоупотреблением алкоголем

02.02 / Навальный призвал жителей Краснопресненского района голосовать за сокамерника на муниципальных выборах

17.05 / Сегодня продают только огромных бройлеров: забытый полезный цыпленок табака и рецепт сациви

12.10 / Где в Ижевске купить качественный металлопрокат

09.12 / Ученые: Собаки внимательно слушают человека, но не распознают значения звуков для слов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика