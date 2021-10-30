 

Российские военные начали следить за американским эсминцем USS Porter в Черном море

30.10.2021, 17:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря 30 октября, заявили российские военные.

USS Porter начал переход в Черное море, чтобы сотрудничать с украинскими союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

“USS Porter примет участие в нескольких многосторонних учениях, чтобы отработать управление судами, маневрирование и методы противовоздушной обороны. Эти операции в Черном море демонстрируют приверженность к оперативной совместимости между союзниками и партнерами по НАТО”, – указали в пресс-службе Шестого флота США.

По информации флота, эсминец 30 сентября участвовал в оперативном морском учении FOST в английском Плимуте.

Контекст:

Последний раз USS Porter заходил в Черное море в январе – феврале 2021 года. Тогда он вместе с другим американским эсминцем, USS Donald Cook, участвовал в совместных операциях с украинскими, румынскими, грузинскими и турецкими кораблями.

USS Porter – один из четырех эсминцев ВМС США, который дислоцируется на военно-морской базе Рота в Испании, сообщил Шестой флот США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.08 / Россияне оценили необходимость обязательного ЕГЭ по иностранному языку

16.09 / Apple после презентации сняла с продажи две модели iPhone

26.09 / Путин заявил о необходимости решать вопрос уровня доходов учителей системно

18.03 / Москва призвала западную «ядерную тройку» к ответственности

13.10 / Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров

20.10 / Сирены тревоги сработали на юге Израиля

30.01 / Слепаков подвергся нападкам и травле за стихи об акциях протеста

28.02 / В Украине ожидается подъем воды в реках, местами ледоходы

23.03 / Абрамович подал иск в суд к издателю и автору книги “Люди Путина”

20.01 / Миронов призвал КПРФ, «Коммунистов России», Партию пенсионеров и «Родину» к объединению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика