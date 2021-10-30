Российские военные начали следить за американским эсминцем USS Porter в Черном море

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря 30 октября, заявили российские военные.

USS Porter начал переход в Черное море, чтобы сотрудничать с украинскими союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

“USS Porter примет участие в нескольких многосторонних учениях, чтобы отработать управление судами, маневрирование и методы противовоздушной обороны. Эти операции в Черном море демонстрируют приверженность к оперативной совместимости между союзниками и партнерами по НАТО”, – указали в пресс-службе Шестого флота США.

По информации флота, эсминец 30 сентября участвовал в оперативном морском учении FOST в английском Плимуте.

Контекст:

Последний раз USS Porter заходил в Черное море в январе – феврале 2021 года. Тогда он вместе с другим американским эсминцем, USS Donald Cook, участвовал в совместных операциях с украинскими, румынскими, грузинскими и турецкими кораблями.

USS Porter – один из четырех эсминцев ВМС США, который дислоцируется на военно-морской базе Рота в Испании, сообщил Шестой флот США.

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