Боевики блокируют пять из семи КПВВ на Донбассе, еще в двух существенно ограничили движение граждан – ГПСУ

“По решению командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты работают ежедневно с 8.00 до 16.00. Однако свободному перемещению граждан препятствуют оккупанты”, – говорится в сообщении.

Из семи открытых КПВВ на Донбассе ежедневно людей пропускают только в “Станице Луганской”, но напротив этого контрольного пункта боевики существенно ограничивают возможность граждан пересечь линию разграничения, сообщили в ГПСУ.

“С прошлой недели интенсивность пассажиропотока там уменьшилась еще на 19%. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 1858 человек, а на контролируемую территорию – 547 человек”, – говорится в релизе.

Также оккупанты пропускают людей через КПВВ “Новотроицкое” по пятницам и понедельникам.

“В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 438 человек и 82 транспортных средства по направлению к временно оккупированной части Донбасса, одновременно 263 человека и 60 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию”, – сообщили в ГПСУ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Российские оккупационные войска с апреля 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”. Из семи КПВВ на Донбассе работает только “Станица Луганская”.

Главарь группировки “ЛНР” Леонид Пасечник 10 октября подписал “указ”, ужесточающий правила пересечения КПВВ “Станица Луганская”. Жители ОРЛО могут выехать на подконтрольную правительству Украины территорию только по спискам – для лечения, обучения, при необходимости постоянного ухода за близким родственником и в связи с погребением родственника.

Спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор в интервью, которое вышло 29 октября, призывал открыть все КПВВ на Донбассе.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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