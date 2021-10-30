 

Миллион за вакцинацию. “Укрпошта” разыграет 1 млн грн между вакцинированными от COVID-19 сотрудниками

30.10.2021, 17:34, Новости дня
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В пресс-службе пояснили, что эта сумма будет разыграна в виде денежных призов по 1000, 3000, 5000 и 50 000 грн.

Сейчас в “Укрпошті” вакцинированы треть сотрудников. Всего в штате около 65 тыс. человек.

Гендиректор компании Игорь Смелянский сообщил в Facebook, что призы получат около 400 участников лотереи. Он отметил, что за последнюю неделю в “Укрпошті” дозу вакцины получили 2500 сотрудников, и выразил надежду, что с новой, финансовой мотивацией количество вакцинированных значительно возрастет.

“К сожалению, не все понимают, что процент вакцинированных растет не только за счет числителя, но и за счет знаменателя. Но я все-таки хочу попытаться увеличить числитель и пробиться сквозь страхи, вышки, 5G и чипирование”, – написал он.

Смелянский напомнил, что в начале октября сотрудник компании отправил ему напечатанное на печатной машинке письмо, в котором требовал, чтобы его не принуждали к вакцинации и в случае, если он получит вакцину и у него будет побочный эффект, выплатили €1 млрд компенсации.

“От меня хотели получить €1 млрд за вакцинацию, но все-таки нужно иметь совесть. Поэтому я решил выделить для начала более 1 млн грн на призы для тех сотрудников “Укрпошти”, которые вакцинировались”, – пояснил Смелянский.

https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/5069479809748314

В пресс-службе напомнили, что в отделениях “Укрпошти” по всей Украине действуют временные пункты вакцинации, где получить вакцину от коронавируса могут не только сотрудники компании, но и все желающие.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 30 октября хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн украинцев, две – 7,4 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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