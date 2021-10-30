 

“Попробуйте использовать мозги по назначению”. Каминская жестко ответила на обвинения в распространении COVID-19

30.10.2021, 17:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам певицы, после того, как она публично рассказала о болезни, ее стали обвинять в том, что она подвергает опасности своих соседей. Это связано с тем, что певица после заражения не отправилась на карантин, а гуляла улицей.

“Следуя рекомендациям лечащих врачей, пользуясь средствами индивидуальной защиты и соблюдая социальную дистанцию, совершала пешие прогулки на открытом воздухе на территории ЖК в котором проживаю. В результате чего мне прилетели обвинения в том, что я не думаю об окружающих и подвергаю опасности своих соседей. Вы серьезно? Прежде чем высказывать свои недоумозаключения на предмет распространения вируса, попробуйте использовать свои мозги по назначению”, – возмутилась Каминская.

По мнению певицы, таким поведением люди отбивают у “нормальных, социально ответственных людей” всяческое желание честно информировать окружающих о своем заболевании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

В комментариях к посту певицу продолжали упрекать в безответственности. В частности, подписчики упомянули, что Каминская, будучи больной, приводила своих детей на детскую площадку.

“Во-первых, дети сдали ПЦР и он отрицательный. Во-вторых, я была в маске и это было днем и количество отдыхающих было 2,5 калеки. И чем детская площадка отличается от взрослой? Она находится у вас дома? Не перекладывайте ответственность на других”, – ответила на претензию Каминская.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с августа ухудшается эпидемическая ситуация. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

За время эпидемии в Украине подтвердили 2,9 млн случаев COVID-19, из них 26 тыс. – за последние сутки.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.10 / Ученые создали крупнейшую трехмерную карту Вселенной

12.04 / В РФ выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

11.10 / Российские ЧВК – всемирный феномен

22.11 / На здание Харьковской ОГА с криками “Аллах акбар” напал мужчина

20.06 / Европа начала скупать российские товары на фоне пандемии

10.07 / Волынец: Ситуация с остановкой ТЭС может привести к перебоям с отгрузкой и оплатой угля

01.02 / Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году вырос – Нацбанк

03.06 / В компании МТС создали платформу для интернета вещей

06.07 / Смолий: После встречи с Зеленским я понял, что должен уволиться

20.12 / Запущен единый реестр малых и средних предприятиях, получивших господдержку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика