“Никакой России здесь не будет”. Бутусов показал, как поднимают украинский флаг над Старомарьевкой на Донбассе

“Воины 93-й механизированной бригады “Холодний Яр” взяли под полный контроль украинское село Старомарьевка. Установка блокпоста, оборудование оборонительных позиций и поднятие украинских флагов над Старомарьевкой осуществлены в ответ на многочисленные просьбы местных жителей, обеспокоенных угрозами российских оккупантов и террористическими обстрелами”, – написал он.

По словам журналиста, “в селе будет обеспечена нормальная работа органов украинской власти, начнут решаться гуманитарные вопросы”.

“Контрразведка СБУ занялась проверкой сообщений в российских СМИ, что якобы 37 жителей села являются гражданами России и получили российские паспорта. Факты вероятного сотрудничества с российскими оккупантами получат адекватную правовую оценку, и виновные будут привлечены к ответственности. Донбасс – это Украина, и никакой России здесь не будет. Все жители Донбасса должны знать – мы освободим весь Донбасс также как Старомарьевку и нас поддержит все мировое сообщество, а все предатели получат по заслугам”, – объяснил Бутусов.

По его данным, украинские военные взяли Старомарьевку под контроль без потерь.

“Российские войска не посмели атаковать украинцев. Однако в отместку россияне осуществили террористический обстрел села Гранитное, нанесен большой ущерб гражданским объектам. Спасибо воинам 93-й бригады за то, что еще одно украинское село перестало быть “серой зоной”, – подчеркнул Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/videos/333591595197936/

На странице 93-й бригады в Facebook опубликовали заявление, что “никаких изменений в положении подразделений бригады не происходит, все подразделения 93-й бригады находятся на своих позициях и опорных пунктах”.

“26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Старомарьевка и по просьбе руководства местной военно-гражданской администрации, группа военнослужащих 93-й механизированной бригады заняла наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта Старомарьевка и обеспечила безопасное пребывание гражданских лиц в нем. После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93-й бригады, задействованные для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка”, – рассказали военные.

Они подчеркнули, что украинские военные “вернулись в свои места несения службы на линии столкновения в соответствии с минскими договоренностями”.

“На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет. Не поддавайтесь провокациям и информационной пропаганде оккупантов”, – заявили в 93-й бригаде.

https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1703030636560386

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Старомарьевка находится в “нулевой” или “серой зоне”, сообщалось на странице ЮНИСЕФ в Facebook в августе 2020 года. Там проживает 150 человек, семеро из них – дети.

О взятии Старомарьевки под контроль Объединенных сил появлялась информация еще 26 октября. Но ее опровергли в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. “Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения”, – говорилось в заявлении.

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