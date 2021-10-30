 

Опубликовано полное видео задержания подозреваемого в браконьерстве коммуниста Рашкина

30.10.2021, 17:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОпубликована видеозапись задержания депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося, в незаконной охоте на которого его заподозрили.

Рашкин на видеозаписи заявил, что в багажнике его автомобиля находится «мясо», которое он и его спутник Александр «здесь нашли». Видеозапись опубликована «Известиями».

Также в ролике депутат подтвердил, что разделанная туша в багажнике – это лось, и признал, что занимался разделкой убитого животного. Автор видео несколько раз отметил, что депутат весь испачкался в крови, и спросил парламентария, чья это кровь. Рашкин подтвердил, что это кровь лося.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Геннадий Зюганов не намерен вступаться за Рашкина и считает, что депутат подставил свою партию «на ровном месте».

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области. В его автомобилебыла обнаружена туша лося при том, что сейчас охота на них в области запрещена. Кроме того, не исключено, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения: Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Депутат от процедуры отказался.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».

Позже стало известно, что Следственный комитет забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяют Рашкина.

Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина.



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