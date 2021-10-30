 

В Рязани на поиски пропавшего семилетнего мальчика направили 15 добровольцев

30.10.2021, 17:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Рязани пропал семилетний мальчик, его поисками занимается спасательный отряд «Мещера», сообщили заявили в отряде.

«Обстоятельства пропажи: с 30 октября 2021 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет: ярко-голубая куртка, коричневая шапка, темные штаны», – цитирует сообщение отряда РИА «Новости».

Мальчик родился в 2014 году, ему полных семь лет.

В «Мещере» добавили, что ребенок пропал 30 октября днем, сейчас его ищут порядка 15 волонтеров. 



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