В Рязани на поиски пропавшего семилетнего мальчика направили 15 добровольцев

В Рязани пропал семилетний мальчик, его поисками занимается спасательный отряд «Мещера», сообщили заявили в отряде.

«Обстоятельства пропажи: с 30 октября 2021 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет: ярко-голубая куртка, коричневая шапка, темные штаны», – цитирует сообщение отряда РИА «Новости».

Мальчик родился в 2014 году, ему полных семь лет.

В «Мещере» добавили, что ребенок пропал 30 октября днем, сейчас его ищут порядка 15 волонтеров.