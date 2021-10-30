При стрельбе силовиков по демонстрантам в Судане погибли два человека

Жертвами стрельбы силовиков военного совета в населенном пункте Омдурман в пригороде столицы Судана Хартум стали двое демонстрантов, сообщается в заявлении Центрального комитета врачей Судана.

«Два человека погибли из числа демонстрантов в Омдурман в пригороде Хартума в результате стрельбы сил военного совета во время акции «демонстрация миллионов 30 октября» (организованной) против решений командующего армией Судана»,– приводит РИА «Новости» сообщение врачей.

Ранее в городе-спутнике Омдурман на улицы вышли сотни демонстрантов.

Военные Судана перекрыли все мосты в провинции Хартум, на въездах и выездах из столицы страны усиления из силовиков, интернет и телефонная связь полностью отключены.

Напомним, в понедельник утром столица Судана Хартум была полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось. Военные окружили и закрыли столичный аэропорт.

Военные задержали несколько министров, члена cуверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума, премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест.

После отказа премьера поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.

Председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске cуверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан.

Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом.

Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.

В стране анонсировали появление нового премьера и cуверенного совета.

В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в Судане, призвав стороны к сдержанности.