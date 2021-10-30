ООН признала «сталинскую» конституцию самой демократичной в истории

Комитет ООН по правам человека опубликовал рейтинг конституций, в которой вошло более 500 документов. Самым демократичным основным законом в истории человечества эксперты единодушно признали «сталинскую» Конституцию СССР 1936 года.

«Это потрясающий документ, который гарантировал людям жизнь на очень высоком уровне. Граждане получали свободу слова, выбора, передвижения, удовлетворения своих культурных потребностей и многое другое. Конечно, как и в любом законе там были предусмотрены некоторые ограничения, но это абсолютно нормально, поверьте уж мне, юристу с двадцатилетним стажем», – заявила глава Комитета ООН по правам человека Элизабет Тихи-Фисслбергер. – «Особо важная часть этой конституции – это политические свободы, возможность избираться и быть избранным независимо от рода, племени и социального положения. Подобный уровень прав и свобод в наши дни встречается лишь в нескольких странах. А для конца 30-х годов это был вообще уникальный документ, который во многом заложил основы дальнейшего конституционного развития многих развитых стран. Именно поэтому мы считаем Конституцию 1936 года лучшей в истории».

На ближайшей ассамблее ООН всем странам будет рекомендовано включить «сталинскую» конституцию в список обязательной литературы для юридических факультетов высших учебных заведений.

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