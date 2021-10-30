 

ООН признала «сталинскую» конституцию самой демократичной в истории

30.10.2021, 17:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Комитет ООН по правам человека опубликовал рейтинг конституций, в которой вошло более 500 документов. Самым демократичным основным законом в истории человечества эксперты единодушно признали «сталинскую» Конституцию СССР 1936 года.

«Это потрясающий документ, который гарантировал людям жизнь на очень высоком уровне. Граждане получали свободу слова, выбора, передвижения, удовлетворения своих культурных потребностей и многое другое. Конечно, как и в любом законе там были предусмотрены некоторые ограничения, но это абсолютно нормально, поверьте уж мне, юристу с двадцатилетним стажем», – заявила глава Комитета ООН по правам человека Элизабет Тихи-Фисслбергер. – «Особо важная часть этой конституции – это политические свободы, возможность избираться и быть избранным независимо от рода, племени и социального положения. Подобный уровень прав и свобод в наши дни встречается лишь в нескольких странах. А для конца 30-х годов это был вообще уникальный документ, который во многом заложил основы дальнейшего конституционного развития многих развитых стран. Именно поэтому мы считаем Конституцию 1936 года лучшей в истории».

На ближайшей ассамблее ООН всем странам будет рекомендовано включить «сталинскую» конституцию в список обязательной литературы для юридических факультетов высших учебных заведений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.06 / Мнение: Действительно ли Байкал продали Китаю?

08.03 / Мнение: Я куплю тебе дом (Украинский вариант)

15.06 / Это официально: старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс и его жена Отэм развелись

24.06 / Мнение: Письмо: “Подcнял корону равенства”

24.06 / Мнение: Марсоход “Zhurong”

11.02 / Мнение: Жизнь в атмосфере нацистских гонений

23.12 / Глобальная версия смартфонов Redmi 7 получила обновление до Android 10

29.09 / Недостаток витамина D может увеличить риск серьезной болезни сердца

01.02 / Мнение: Рубаха для Ротенберга?

23.07 / Первый спойлер на деревне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика