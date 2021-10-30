Дана Борисова в купальнике показала свой целлюлит

Ведущая Дана Борисова в черном купальнике без стеснения показала целлюлит. Честные фото она обнародовала в социальной сети Instagram.

Дана Борисова сейчас находится в Крыму. Она решила опубликовать новый пост в черном совместном купальнике. Знаменитость честно призналась, что на первых двух снимках присутствует фотошоп. Еще две фотографии обнародованы без всяческих фильтров. Сама же Борисова отметила, что давно не публиковала подобные фото.

Борисова не стесняется того, что ее фигура не является идеальной. Фанаты заметили на коже знаменитости плотную «апельсиновую корку».



Изображение взято с: Instagram @danaborisova_official

Хейтеры выразили благодарность ведущей за то, что она старается быть с ними честной. У некоторых уже складывалось мнение, что все звезды отечественного шоу-бизнеса являются идеальными. Они и в будущем призвали блондинку не редактировать снимки, поскольку любят ее естественной.

Источник: www.instagram.com