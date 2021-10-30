Собчак в разговоре о закрытии алкомаркетов напомнила о пристрастии Ольги Бузовой к коньяку

Ксения Собчак в шутку напомнила о пристрастии ведущей Ольги Бузовой к коньяку. Речь об этом зашла в процессе разговора о закрытии алкомаркетом.

Разговор на эмоциях Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в эфире «Матч-ТВ» стал самым настоящим мемом. До сих пор его обсуждают на просторах интернета. По словам Ксении Собчак, перед очередным локдауном ей в личные сообщения начали писать по поводу закрытия магазинов со спиртным. Многие россияне переживали, будут ли работать данные торговые точки. Собчак удивилась, почему все пишут именно ей, ведь в стране по коньяку главная не она.

Ольгу Бузову периодически троллит и сам Дмитрий Губерниев. Недавно он снова начал в соцсетях говорить о знаменитости, спровоцировав очередную волну слухов. Например, ведущий высмеял случайную оговорку артистки, которая была допущена в Сербии на чемпионате мира по боксу. Он поинтересовался, продолжает ли экс-ведущая проекта «Дом-2» по утрам пить коньяк.

Сама же Ольга Бузова отмечает, что не употребляет спиртное. Крепкий алкоголь ей нельзя, поскольку она недавно перенесла операцию, и здоровье пока полностью не восстановилось.

Источник: www.starhit.ru