В России выявили новый рекорд по количеству больных COVID-19 за сутки

Прирост числа заболевших составил 0,48%, всего с начала эпидемии в РФ коронавирусом заразилось почти 8,5 млн человек. Больше всего заразившихся выявили в Москве (7267), Санкт-Петербурге (3578), Подмосковье (2680), в Самарской (1405), Нижегородской (815), Воронежской (787), Свердловской (708) областях, в оккупированном Крыму (701), Пермском (688) и Красноярском (680) краях, уточнило РБК.

Число вылечившихся после COVID-19 возросло за сутки на 28 909, всего выздоровело 7 331 424 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1160. Всего в России от коронавирусной инфекции умерло 237 380 человек. В своей статистике оперативный штаб учитывает только те случаи, когда COVID-19 стал основной причиной смерти, пишет РБК. Эти данные отличаются от данных Росстата, который с апреля прошлого года по сентябрь текущего насчитал более 462 тыс. летальных исходов.

Контекст:

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

29 октября в России зарегистрировали максимум по количеству связанных с COVID-19 летальных исходов за сутки – 1163, свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19. Предыдущий рекорд по смертности был установлен 25 октября, тогда от коронавирусной инфекции скончалось 1106 пациентов.

—