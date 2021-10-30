Минэнерго Украины планирует в ноябре покупать уголь в Польше, Казахстане и ЮАР

“Государственная компания “Центрэнерго” планирует импортировать из этих стран около 200 тыс. тонн угля. Также продолжаются переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки”, – подчеркнул Власенко.

Доля импорта угля вырастет по сравнению с октябрем, работу тепловой генерации в большинстве обеспечивает украинский уголь, указали в министерстве.

“В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн. тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общего снабжения”, – отметил замминистра.

На 29 октября в работе было 35 тепловых энергоблоков и 11 атомных. Уголь поступает на тепловые электростанции в достаточном объеме, чтобы обеспечить бесперебойную работу, сообщили в Минэнерго.

Контекст:

“РБК-Украина” писало, что с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков работают только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

Накануне стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

Компания ДТЭК подписала контракт на поставку в ноябре дополнительно 60 тыс. т угля из Соединенных Штатов Америки. ДТЭК сообщал о договорах на поставку около 0,5 млн т угля, в том числе из Польши (320 тыс. т) и США (150 тыс. т.). По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. т импортного угля.

По оценкам советника премьер-министра Украины Юрия Бойко, ТЭС не выйдут на плановые показатели запасов угля в текущем осенне-зимнем периоде, но ситуация на ТЭС “ДТЭК Энерго”, а также решения по стабилизации финансового состояния ПАО “Центрэнерго” позволяют говорить о возможности прохождения ими осенне-зимнего периода в штатном режиме, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

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