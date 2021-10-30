 

В студии ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” установили инновационные перегородки, чтобы обеспечить безопасность

30.10.2021, 16:40, Новости дня
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“Мы приглашаем в студию только вакцинированных украинцев, а также делаем им экспресс-тесты на COVID перед эфиром – это принципиальная позиция. Но Савик посчитал, что на данном этапе этого недостаточно. Поэтому повысили безопасность на площадке с помощью современных прозрачных перегородок. Таким образом зрители ощущают дополнительную защиту, что очень важно в период эпидемии”, – подчеркнул продюсер проекта Павел Елизаров.

Фото предоставлено пресс-службой ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

Фото предоставлено пресс-службой ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

В пресс-службе отметили, что “Свобода слова Савика Шустера” нередко становилась примером для других телевизионных проектов. Авторы программы не исключают, что и другие украинские шоу скоро выйдут в эфир с такими же технологиями.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 30 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 67,4 тыс. пациентов с COVID-19.

Сам Шустер вакцинировался от коронавируса четырежды, но в конце октября не смог вылететь из Италии в Украину, потому что у него подтвердили COVID-19. Передачу 29 октября он вел из Италии. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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