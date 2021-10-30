Украинский депутат Кива отреагировал на сообщение о возбуждении против него уголовного дела за госизмену

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива после сообщений о возбуждении против него дела заявил, что будет бороться за восстановление взаимоотношений с «братским народом России».

«В СМИ появилась информация, что в отношении меня Генеральная прокуратура Украины возбудила очередное уголовное производство по статье «госизмена» – за поздравление Владимира Владимировича Путина с днем рождения…С полной ответственностью заявляю, что никакое уголовное преследование не остановит меня в борьбе за восстановление наших взаимоотношений с братским народом России, не изменит мои моральные принципы и идеологическую позицию. Моей стране нужен мир, моей стране – Украине – нужна свобода, моему народу нужно процветание! И за это я готов бороться!», – сказал Кива в видеообращении, которое опубликовано на сайте партии, передает РИА «Новости».

Ранее на украинского депутата Киву завели дело о госизмене после обращения к Путину.

Напомним, Кива поздравил Путина с днем рождения, назвал его сильным лидером и пожелал ему здоровья. Депутат, используя маску Мастера Йода, сказал: «Да пребудет с вами сила».