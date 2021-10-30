 

Украинский депутат Кива отреагировал на сообщение о возбуждении против него уголовного дела за госизмену

30.10.2021, 16:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДепутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива после сообщений о возбуждении против него дела заявил, что будет бороться за восстановление взаимоотношений с «братским народом России».

«В СМИ появилась информация, что в отношении меня Генеральная прокуратура Украины возбудила очередное уголовное производство по статье «госизмена» – за поздравление Владимира Владимировича Путина с днем рождения…С полной ответственностью заявляю, что никакое уголовное преследование не остановит меня в борьбе за восстановление наших взаимоотношений с братским народом России, не изменит мои моральные принципы и идеологическую позицию. Моей стране нужен мир, моей стране – Украине – нужна свобода, моему народу нужно процветание! И за это я готов бороться!», – сказал Кива в видеообращении, которое опубликовано на сайте партии, передает РИА «Новости».

Ранее на украинского депутата Киву завели дело о госизмене после обращения к Путину.

Напомним, Кива поздравил Путина с днем рождения, назвал его сильным лидером и пожелал ему здоровья. Депутат, используя маску Мастера Йода, сказал: «Да пребудет с вами сила».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.06 / В мире сделали более 2,59 млрд прививок против COVID-19 – данные Bloomberg

02.04 / В Пентагоне подсчитали выделенные Украине с 2014 года средства

23.08 / В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

01.03 / В РФ выпустят карбоновый кузов для нового Porsche 911 Turbo S

25.09 / Передача острова, причалов и дамб в Киеве бизнесмену. КГГА и Крищенко отреагировали на расследование СМИ

08.03 / Мировой рынок графических решений для ПК быстро растет

02.06 / Протасевич рассказал о подставившем его человеке

02.06 / Обозреватель Fox News объяснил, зачем накануне саммита РФ обещает послать США «неприятные сигналы»

11.02 / Игровая консоль Sony PlayStation 5 только сейчас добралась до китайского рынка

06.08 / Соловьев оценил заявление Лукашенко о «нытье, писке и крике» в связи с задержанием россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика