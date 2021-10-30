Си Цзиньпин предложил объединяться в области вакцин от коронавируса

Миру необходимо объединиться для сотрудничества в области вакцин от коронавирусной инфекции, соответствующее предложение высказал председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20.

«Я бы хотел предложить глобальную инициативу сотрудничества в области вакцин против COVID-19. Во-первых, необходимо укреплять сотрудничество в области исследований и разработок вакцин, а также поддержать компании-производителей вакцин в проведении совместных исследований, разработок и производства с развивающимися странами», – цитирует китайского лидера РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин добавил, что важно обеспечить равенство и справедливость, дать больше вакцин развивающимся странам для достижения глобальной цели ВОЗ в 2022 году.

Также нужно поддержать ВТО в принятии решения по отказу от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 и призвать производящие вакцины компании передавать технологии развивающимся странам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на G20 в субботу заявил, что из-за непрекращающегося процесса мутаций коронавируса следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин от инфекции, а также призвал страны ускорить признание вакцин.