При пожаре в Марий Эл погибли двое детей и их родители

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в сельском доме в Марий Эл, еще одного ребенка удалось спасти, возбуждено уголовное дело.

Пожар в частном доме села Ежово Медведевского района, где проживала многодетная семья, случился ночью в субботу.

«Позднее обнаружение пожара привело к неблагоприятному исходу событий. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был охвачен огнем. В результате пожара погибли 4 человека (мужчина, женщина и двое детей десяти и восьми лет), один ребенок трех лет пострадал. Малыш помещен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Обстоятельства происшествия выясняются: на месте пожара работают сотрудники госпожнадзора и пожарной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи регионального управления МЧС России.

По факту гибели детей и взрослых в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Ранее при пожаре в Чувашии погибли четыре человека.