 

При пожаре в Марий Эл погибли двое детей и их родители

30.10.2021, 16:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДвое взрослых и двое детей погибли при пожаре в сельском доме в Марий Эл, еще одного ребенка удалось спасти, возбуждено уголовное дело.

Пожар в частном доме села Ежово Медведевского района, где проживала многодетная семья, случился ночью в субботу.

«Позднее обнаружение пожара привело к неблагоприятному исходу событий. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был охвачен огнем. В результате пожара погибли 4 человека (мужчина, женщина и двое детей десяти и восьми лет), один ребенок трех лет пострадал. Малыш помещен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Обстоятельства происшествия выясняются: на месте пожара работают сотрудники госпожнадзора и пожарной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи регионального управления МЧС России.

По факту гибели детей и взрослых в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Ранее при пожаре в Чувашии погибли четыре человека.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / В США предупредили об ответных мерах в случае продолжения «нападений» со стороны России

22.07 / “Говорили семь – десять минут, договорились”. Зеленский рассказал о переговорах с луцким террористом

23.10 / Выбран новый глава Калининграда

08.10 / Переговоры Зеленского и Джонсона. Украина предложила Великобритании покупать сельхозпродукцию по привлекательным ценам

23.06 / В ВОЗ считают неизбежным появление устойчивых к вакцинам штаммов коронавируса

17.09 / В Индии число инфицированных коронавирусом превысило 5 млн

20.07 / Кадыров ответил Помпео на включение в «черный список»

21.10 / Директора детского центра задержали после гибели подростка при взрыве снаряда в Подмосковье

28.05 / Белый дом и Пентагон оправдали бюджетные запросы «угрозами» РФ и Китая

08.08 / Россиян предупредили о приближении аномальной жары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика