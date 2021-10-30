В Украине могут возобновить финансовую поддержку бизнеса в случае локдауна, но она будет ниже 8 тыс. грн – советник Зеленского

“Доходы госбюджета вследствие локдауна могут оказаться ниже ожидаемых. Пострадает не только доходная часть, но и расходная: придется тратить дополнительные средства на поддержку бизнеса по аналогии с прежней президентской инициативой, согласно которой предприниматели в “красных” зонах могли получить по 8 тыс. грн”, – сказал Устенко.

По его словам, объем такой помощи будет меньше, так как бизнес сможет частично работать, обслуживая вакцинированных граждан.

Бизнес, по мнению Устенко, адаптировался к новым условиям работы.

“В то же время локдаун будет стимулировать украинцев вакцинироваться, и мы видим, что это уже происходит. […] Локдаун не пройдет бесследно, но текущая ситуация отличается от предыдущих локдаунов. Во-первых, экономика уже адаптирована к таким ситуациям, есть опыт и понимание, как нужно двигаться в период жестких ограничений. Во-вторых, сам бизнес сможет относительно нормально функционировать – есть некоторое количество вакцинированных, есть тот же опыт”, – отметил советник президента.

Контекст:

В 2021 году “карантинные” 8 тыс. грн выплачивали во время “карантина зимних каникул” в январе и в “красных” карантинных зонах при адаптивном карантине в конце весны – начале лета. В январе помощью воспользовались около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников, в мае – июне – более 330 тыс.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в “красную” зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области стали “красными” с 30 октября.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил 27 октября, что локдаун в стране вводить не планируют. В случае если все регионы перейдут в “красную” зону, там будут действовать ограничения, характерные для этой зоны, уточнил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 67,4 тыс. пациентов с COVID-19.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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