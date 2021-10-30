 

“Поменяйте стилиста”. Каменских похвасталась перед подписчиками новым ярким образом

30.10.2021, 15:46, Новости дня
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Каменских предстала в ярком коротком платье желтого цвета. В этом наряде появится в новом выпуске программы “Маска” на канале “Украина”, который выйдет в эфире сегодня в 21.00.

“Каждый выпуск интрига и накал только нарастают. Это очень интересно!” – добавила Каменских.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Настя, как всегда, неотразима”, – написала _oksana_ivantsova_.

“Поменяйте стилиста”, – добавила olgasavarnaeva924.

“Очень красивый образ”, – считает evagreen2225.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта “Потап и Настя” в обновленном составе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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