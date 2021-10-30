 

“Сексуальная богиня красоты”, “Сладкие фантазии рыбака”. Астафьева в эротичном белье снялась на природе

30.10.2021, 15:46, Новости дня
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В коротком ролике певица позирует в черном белье с удочкой в руках на пристани. На прошлой неделе она уже публиковала несколько снимков из этой фотосессии.

“Сексуальная богиня красоты”, – прокомментировал sergey_koroliov77.

“Sexy минутка”, – добавила oliakepova.

“Сладкие фантазии рыбака”, – отметил pasha585.

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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