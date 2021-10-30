Резкая смена восприятия событий: как понять, когда у нас активируется третий глаз

Согласно восточной культуре, все люди испытают на себе влияние третьего глаза. Учителя йоги говорят, что третий глаз – это шестая чакра. После определенного этапа духовного развития он полностью открывается. Согласно науке, третий глаз связан с шишковидной железой. Но почему у одних третий глаз может открыться полностью, а у других нет? Как понять, что у вас открылась шестая чакра?

Разные мысли: активация либо притупление шестой чакры

Это самый важный пункт, так как все начинается с мысли. Ведь когда шестая чакра активирована, вы думаете иначе. Старые верования больше не действуют. В этот момент ум начинает перепрограммироваться, вы начинаете задавать вопросы и искать ответы. Вы больше не принимаете все негативные ситуации, навязанное обществом мнение и все, что противоречит божественному смыслу. Поэтому начинаете искать решения своих проблем, открывать божественный смысл жизни для себя и смотреть на мир с эстетическим восприятием (правильной оценкой происходящего).

На подсознательном уровне просыпается внутреннее чутье (интуиция), и вы совершаете поступки, которые иной раз противоречат вашей индивидуальности, образу жизни. Вы становитесь другой личностью, с другим мировоззрением и восприятием.

Но не каждый готов в себе эти изменения принять. По этой причине происходят заболевания на психологическом уровне, в результате чего работа шестой чакры притупляется (третий глаз полностью не открывается).

Давление между бровями

Когда шестая чакра расширяется, вы можете ощущать давление, подобное пульсации, в области между бровями. Оно может быть интенсивным и мощным. Возможны и сильные головные боли, от которых тяжело избавиться даже с помощью таблетки. Но вы не должны этого бояться и сильно беспокоиться, ведь со временем боль пройдет.

Лучшее восприятие

У вас будет более высокий уровень сознания, что позволит вам лучше воспринимать вещи, по-другому видеть и чувствовать происходящее. В каждом событии, действии вы будете видеть высший божественный смысл и из этого извлекать урок.

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Паранормальные силы

Как только откроется шестая чакра, вы поймете, что совпадений больше нет. Все происходящее – это попытка Вселенной связаться с вами. Вы можете испытывать эпизоды телепатии или других экстрасенсорных способностей, ясновидения, и это все не просто так. Ведь когда у вас есть паранормальные силы, вы владеете высшей энергией сознания.

Диетические изменения

В тот момент, когда открывается шестая чакра, вы более осторожны с тем, что потребляете. Вы узнаете что-то новое, по мере того как вступаете в сферу духовного развития. Вы начинаете чувствовать вибрацию пищи и через некоторое время без проблем устраните вредные для вас вещества.

Умственная ясность

Когда откроется шестая чакра, вы испытаете другой уровень общения. Информация будет течь, как энергия, а не как слова. Разговор ваш станет более разумным и мудрым, нежели был раньше.