 

Московская школа заняла второе место в мире в списке лучших частных школ

30.10.2021, 15:25, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтоличная школа «Летово» заняла второе место в рейтинге Global Top IB Schools 2021 лучших частных IB школ мира по версии ресурса IB-Schools.com, сообщили в образовательном учреждении.

Средний балл выпускников в рейтинге составил 43 (максимально возможный балл IB – 45), также второе место заняла частная школа в Гонконге, сообщается на сайте «Летово».

«Мы признательны экспертам списка Global TOP IB Schools за включение «Летово» в перечень ведущих школ в мире. Это честь для нас и большая ответственность, ведь наши выпускники представляют Россию в лучших мировых вузах от Оксфорда до Йеля», – сказал директор «Летово» Михаил Мокринский.

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе визита в «Летово» лично поздравил основателя школы Вадима Мошковича, директора школы Мокринского и весь коллектив учреждения с международным признанием.

«Мы очень внимательно следим за тем, как работает школа «Летово». Это действительно, на мой взгляд, одна из лучших негосударственных школ нашей страны. Важно, что в «Летово» используются отечественные стандарты, и в дополнение к ним создана среда, которая позволяет развить талант каждого школьника. Здесь очень мощная система дополнительного образования. И, конечно, опыт школы «Летово» будет использован в подготовке учителей для новых школ», – сказал Кравцов.

Напомним, Международный бакалавриат (International Baccalaureate, IB) – международная образовательная система, которая готовит выпускников школ к поступлению в лучшие университеты мира. Главной особенностью образования по системе IB является нацеленность на личность ученика и развитие эффективных методов преподавания и обучения, а также приверженность определенному набору ценностей, необходимому для воспитания эрудированной, любознательной, мыслящей и социально ответственной молодежи. В РФ более пятидесяти IB школ, первые из которых появились в 1996 году.



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