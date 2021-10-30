 

На сфотографировавшуюся у Исаакиевского собора в трусах девушку завели дело

30.10.2021, 15:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ отношении 30-летней петербурженки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора, сообщили в ГСУ СК по городу.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»)», – сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, подозреваемая умышленно и публично сделала снимок и видео с обнаженными частями тела на фоне собора, после чего отправила в мессенджер для распространения в интернете.

Ее задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.

Суд приговорил Бобиева к 10 месяцам колонии и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото.



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