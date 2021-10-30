Траты москвичей на алкоголь резко подскочили

Траты жителей столицы на алкогольные напитки выросли почти на 70%, рост продаж таких напитков в федеральных сетях составил 50-60%, пишут СМИ со ссылкой на исследования Tinkoff CoronaIndex.

С 27 октября жители столицы стали тратить почти на 70% неделя к неделе, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные Tinkoff CoronaIndex.

Число трансакций выросло на 21%, средний чек вырос почти на 40% в сравнении с прошлой средой.

При этом в некоторых районах города власти решили ограничить продажу алкоголя, ряд сетей закрыли точки в них. Сети «Красное&Белое» и «Винлаб» остаются открытыми.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») отметили, что продажи в сравнении с аналогичными днями предыдущей недели увеличились на 5% в таких категориях, как фрукты и овощи, вино и мясо.